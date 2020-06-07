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الصاعقة: الدكتور رمضان كان قائدًا وفارسًا مغوارًا من أجل تحرير فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 15:46 - 07 يونيو 2020
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نعت منظمة الصاعقة في فلسطين القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال مسؤول منظمة الصاعقة في غزة، محيي الدين أبو دقة، خلال كلمته في أداء صلاة الغائب على روح الدكتور رمضان شلح، أن الدكتور كان قائدًا وفارسًا مغوارًا، من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين، فقد كان صلبًا في مواقفه الوطنية، ولم يتردد في الدفاع عن القضية.

وأضاف أبو دقة: "عزاؤنا للشعب الفلسطيني ولحركة الجهاد الإسلامي وللأمين العام للحركة القائد زياد النخالة وإلى عائلة الشهيد، ولأبناء شعبنا الفلسطيني".

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