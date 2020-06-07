بحر: فلسطين خسرت قائداً وطنياً كبيراً كان له أثر واضح في تاريخ القضية الفلسطينية

نعى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، مؤكدًا أن فلسطين خسرت قائداً وطنياً كبيراً كان له أثر واضح في تاريخ القضية الفلسطينية.

واستذكر بحر الإسهامات والتضحيات الوطنية للفقيد شلح، الذي كان أحد رموز المقاومة والجهاد على أرض فلسطين، والمعروف بصلابة مواقفه وتحيزه الواضح لفلسطين وقضيتها.

وشدد بحر على ضرورة انتهاج ذات النهج الذي ارتضاه القائد الوطني الراحل رمضان شلح لنفسه، وأن تواصل الفصائل والجهات الفلسطينية كافة لإنفاذ وصيته بالعمل لتحرير فلسطين كاملة، وعدم التنازل عن شبر منها.

الصدع في الساحة الفلسطينية وتوحيد الجهود والطاقات نحو الهدف الأساسي وهو تحرير فلسطين، وأنه لم يكن يبحث أبداً عن مجد أو مكسب شخصي إنما كان همه دوما فلسطين أولاً وأخيراً".

وقدم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة بالتعازي لكافة أبناء الشعب الفلسطيني بالقائد الراحل عامة ولحركة الجهاد الإسلامي وذويه خاصة، وأكد التمسك بخيارته في تحرير فلسطين والوحدة الوطنية.