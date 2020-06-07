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كان عنوان الحل عند الخلافات

أبو ماهر حلس: الدكتور شلح شخصية وحدودية وكان حريصاً على الوحدة الوطنية

  • فلسطين اليوم
  • 15:12 - 07 يونيو 2020
احمد حلس احمد حلس
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قال مسؤول حركة فتح في قطاع غزة احمد حلس :"إن الدكتور رمضان عبدالله شلح كان شخصية وطنية وحدودية بامتياز، وكان يحاول أن يجمع الكل الفلسطيني على كلمة واحدة".

وأضاف حلس في كلمة له خلال صلاة الغائب على فقيد الأمة الدكتور رمضان شلح: نودع اليوم امين عام مجاهد قاد لعشرات السنين حركة مجاهدة ورائدة ومقاومة، كان يمتاز بمواقف رائعة ووطنية وكان له دور مميز في حوارات القاهرة ٢٠٠٥.

وتابع: الدكتور رمضان شلح يحظى باحترام وتقدير عالي من حركة فتح، كان عنواناً لنا للحل عندما كنا نختلف في الحوارات الوطنية.

وزاد: الدكتور رمضان سيبقى حاضرا بنهجه ومقاومته وفكره ورسالته.

 

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