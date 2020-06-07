عزام: جهاد رمضان شلح سيظل قنديلاً يضيء لنا طريق النصر والتحرير

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام: نعترف أن رمضان شلح تركنا في لحظة مصيرية، يهدد الاحتلال بالضم وتحاصرنا صفقة القرن ونعيش حالة الجنون في العالم لكن كان الله معنا دائماً، وسنظل نقتفي أثر فكره وسيرته ومسيرته".

وأضاف الشيخ عزام في كلمة له خلال اداء صلاة الغائب على فقيد الامة الدكتور رمضان شلح: جهاد رمضان شلح سيظل قنديلاً يضيء لنا طريق النصر والتحرير، ونقولها بعد التوكل على الله إن رحيل القادة لن يفت من عضدنا وسنواصل المسيرة حتى التحرير

وتابع: نتشرف في وداع القائد شلح باستقبال إخواننا في فتح وحماس والجبهات وفصائل المقاومة بفخر واعتزاز، ونحن نودع قائداً وحدودياً مفكراً أفنى حياته دفاعاً عن فلسطين والامة.

وتوجه عزام بالتحية العطرة للمشاركين في عزاء وتأبين رمضان شلح.