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مصادر: "إسرائيل" رفضت عودة "شلح" حياً وميتاً إلى غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:47 - 07 يونيو 2020
وفاة رمضان شلح وفاة رمضان شلح
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كشفت مصادر فلسطينية أن حركة الجهاد الاسلامي أجرت اتصالات واسعة مع القيادة المصرية في اعقاب وفاة الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي السابق رمضان شلح من اجل السماح لعودة جثمانه ليوارى الثرى في غزة مسقط راسه لكن الاتصالات لم تسفر عن أي تقدم يذكر، بسبب التعنت الإسرائيلي.

وأكدت المصادر الخاصة لـ"فلسطين اليوم" أن الحركة انتظرت الرد المصري من أجل نقل جثمانه من دمشق إلى القاهرة؛ لكنها قوبلت برفض اسرائيلي رغم موافقة السلطات المصرية .

يشار إلى أنَّ اسرائيل رفضت في العام 2012 دخول الأمين العام الدكتور رمضان شلح ونائبه زياد النخالة إلى قطاع غزة
وقال ناطق في تصريح مكتوب في حينها "ان مصر الشقيقة أبلغت الحركة برفض إسرائيل دخول الأمين العام الدكتور رمضان شلح ونائبة زياد النخالة إلى قطاع غزة".

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