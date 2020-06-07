مجلس شورى أسرى الجهاد في سجن النقب :قائد بمثل قامة د. شلح صعب أن يتكرر

نعى مجلس شورى أسرى الجهاد في سجن النقب ، الامين السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان شلح الذي وافته المنية الليلة الماضية ، معتبراً ان فقدان هذا القائد الاستثنائي الذي لا يمكن أن يعوّض، جدير لهذا الوطن بأكمله أن يخرج اليوم ليودعه وفاءً له ولتضحياته.

وقال مجلس الشورى لأسرى النقب ان الزعيم الملهم الذي رسم ما بين ميلاده ووفاته ملاحم بطولية على طريق الثورة الفلسطينية، وخلّف بصمات مشرقة في النضال الفلسطيني، مشدداً على ان القائد شلح كان من العناوين المهمة في تاريخ شعبنا الذي شهدت له فلسطين بمواقفه الرجولية الصلبة، وجرأته وشجاعته في مقاومة الاحتلال وجبروته.

وتابع الاسرى : "نتذكر صدى كلماتك التي فعلت فعل الرصاص بل أشد تأثيرًا، فشكّلت للاحتلال كابوسًا وصداعًا مستفزّين، وأفزعتهم وأرعبتهم بفكرك، بمنهجك الثوري ومشروعك الجهادي النهضوي".

وبين الاسرى ان قائدًا بمثل قامة الدكتور شلح صعبٌ أن يتكرر ، وتابعوا " نعاهد أن نبقى الأوفياء لروحك الطاهرة، وأن نسير على دربك ونهجك ما حيينا وما دامت في أجسادنا قطرة دم إن شاء الله ".