الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: د. شلح كان له دوراً مميزاً في مسيرة الكفاح والنضال

نعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة اليوم الأحد 7/6/2020، القائد الوطني الكبير/ الدكتور رمضان عبدالله شلّح "أبو عبد الله"، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذي كان رمزاً وطنياً كبيراً من رموز ثورتنا الفلسطينية المعاصرة وفصائل المقاومة في الفلسطينية.

وقالت الهيئة خلال بيان نعي وصل "فلسطين اليوم" نسخة "لقد كان للراحل الكبير الدكتور شلح ولحركته دورا مميزا ومشرفا في مسيرة الكفاح والنضال من أجل العودة وتحرير فلسطين والقدس، ومدافعا قويا عن حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وتابعت الهيئة "إذ ننعي القائد فأننا نسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتغمّده برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يحسن عزاء عائلته وأبنائه وأهله وذويه ومحبّيه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.