متابعة القوى: د. شلح مناضل حقيقي صنع أجيالاً من المجاهدين

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية اليوم الأحد 7/6/2020، أن الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان عبد الله شلح، كان مُناضلاً حقيقياً كبيراً صنع أجيالاً من المناضلين والمجاهدين وقاد حركة ثائرة كبيرة كانت صلبة في مواجهة الاحتلال والعدوان.

وقالت اللجنة في بيان صحفي :"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبعظيم من الحزن والاسى تنعى لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الذى وافته المنية بعد أن كرس حياته دفاعاً عن فلسطين وقضيتها العادلة، مرابطاً في أكنافها مؤمنا بحق شعبنا في العدالة والحرية والاستقلال .

واعتبرت لجنة المتابعة، أنه برحيل أبو عبدالله اليوم تفقد فلسطين أحد رجالها المخلصين الصادقين العظماء الداعين للوحدة والقادة للمقاومة والرافضين للظلم والعدوان على مدار حياة حافلة بالجهاد والتضحيات.

وتقدمت لجنة المتابعة بخالص التعازي إلى شعبنا الفلسطيني والأخوة في حركة الجهاد الإسلامي وعائلة شلح في فلسطين بهذه الخسارة الكبيرة راجين من الله أن يمد الفقيد برحمته وأن يتقبله في مصاف الشهداء والصديقين معاهدين روحه الطاهرة على المضي في طريق النضال الوطني والجهاد والمقاومة حتى التحرير والاستقلال والعودة