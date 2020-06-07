مع تنفيذ قانون "قيصر"..الليرة السورية تهوي لأدنى مستوى

هوت الليرة السورية إلى مستويات قياسية، اليوم الأحد 7/6/2020 ، لتسجل في دمشق أدنى سعر لها على الإطلاق، بعد تعدي الدولار حاجز 2500 ليرة، خاسرة أكثر من 300 ليرة خلال يوم واحد وسط بوادر تمرد في دمشق ، مع تنفيذ قانون "قيصر"

مع اقتراب تنفيذ قانون "قيصر" الأميركي في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري ، قال علي الشامي المحلل الاقتصادي من دمشق، إن نفاد الدولار من السوق، بسبب زيادة طلب التجار لتمويل الاستيراد والمخاوف المتزايدة من شحّ النقد الأجنبي ، في إطار العقوبات ضد نظام بشار الأسد، هما السببان الجديدان الآن، إضافة إلى الأسباب التي سببها خلاف الأسد مع ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، وما قيل عن هروب النقد الأجنبي من سورية ووقف عمليات الاستيراد.

وأضاف الشامي لـ"العربي الجديد": "هناك توقعات بانهيار العملة السورية خلال الفترة المقبلة، لأن قانون قيصر سيحدد تعاملها محلياً وسيحاصر أي تحويلات ويوقف أي شكل لدعم النظام، ما يعني نفاد النقد الأجنبي من المصرف المركزي الذي كان يزيد عام 2011 على 18 مليار دولار".

وفقدت الليرة نحو 173 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، إذ سجلت تعاملات نهاية عام 2019 نحو 915 ليرة للدولار.

وأكدت مصادر من دمشق، فشل القرارات التي أصدرها المصرف المركزي قبل أيام في الحد من تهاوي الليرة، حيث جرّم التعامل بالدولار ومنع شركات التحويل والصيرفة من تسليم الحوالات، بعد أن حدد سعر دولار الحوالات بنحو 700 ليرة، لتجري "سرقة نحو 1800 ليرة عن كل دولار يحوله السوريون لذويهم داخل البلاد"، وفق وصف المصادر.