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سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأحد 7-6-2020

  • فلسطين اليوم - سوريا
  • 11:17 - 07 يونيو 2020
الليرة السورية مقابل الدولار الليرة السورية مقابل الدولار
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يواصل الارتفاع  على سعر صرف الدولار الأمريكي عالمياً منذ يومين ، مما أثر على سعر صرف الليرة السورية وانخفاض سعرها.

 سعر صرف الدولار الامريكي يواصل الارتفاع اليوم الاحد 7/6/2020  مقابل هبوط حاد لليرة السورية ، حيث بلغت خسائرها منذ يومين 31%.

الجمعة الماضية 5/6/2020 فقدت الليرة 20% في حين خسرت أمس السبت 11%  من قيمتها في دمشق وارتفع الدولار 380 ليرة سورية ، وبذلك ادى ذلك الى اثار كارثية ستلحق بسعر صرف الليرة الأمر الذي ولد حركة طلب على الدولار ، وبخلاف المعتاد، شهد سوق الصرف حركة تعاملات وارتفاعاً حاداً في سعر صرف الدولار الامريكي .

ونقدم لكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 7/6/2020:

*ارتفع الدولار بدمشق  260 ليرة واصبح (2400 – 2420) ليرة شراء، و(2490 – 2510) ليرة مبيع.

*ارتفع الدولار بحلب 275 ليرة واصبح ما بين 2500 ليرة شراء، و2550 ليرة مبيع.

*ووصل الدولار في درعا إلى ما بين (2370 – 2390) ليرة شراء، و(2430 – 2450) ليرة مبيع.

*ارتفع دولار  ريف حلب الشمالي 300 ليرة، واصبح ما بين 2450 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع.

*ارتفع الدولار في إدلب، 300 ليرة واصبح ما بين 2400 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 7/6/2020

*سعر الليرة السورية مقابل الدولار= 704 ليره سورية.

*سعر الليرة السورية مقابل اليورو= 771.58 ليرة سورية.

*سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الاماراتي= 191.66 ليرة سورية.

*سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري= 44.50 ليرة.

*سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي= 187.43 ليرة.إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المحافظات السورية في البنك المركزي والسوق السوداء، وأسعار صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

 

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