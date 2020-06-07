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شهداء الاقصى "لواء نضال العامودي":د. شلح كانت له بصماته الواضحة في دعم المقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:57 - 07 يونيو 2020
نعي للدكتور شلح نعي للدكتور شلح
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نعت كتائب شهداء الاقصى - فلسطين، لواء الشهيد نضال العامودي القائد الوطني الكبير والأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور/ رمضان عبد الله شلح، بعد أن وافته المنية مساء أمس.

وقالت كتائب شهداء الاقصى "لواء العامودي"انّ رحيل القائد الوطني الكبير د. رمضان شلح جاء بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة المقاومة الفلسطينية، وكانت بصماته واضحة في تطور ودعم العمل المقاوم بفلسطين فكان رمزاً وطنياً يُعبر عن أصالة شعبنا وعنفوان ثورته.

وتقدمت الكتائب بالتعازي ل حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس قيادةً ومقاتلين برحيل القائد أبا عبد الله، ونُؤكّد على تمسكنا بنهجه وخطاه وكل الشهداء الأبرار.

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