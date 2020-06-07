حركة الجهاد الإسلامي في الضفة تقيم بيت عزاء للدكتور شلح في مدينة البيرة ظهر اليوم

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة اليوم الأحد 7/6/2020 عن إقامة بيت عزاء لأمينها السابق الدكتور "رمضان عبد الله شلح" ظهراً في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وبحسب إعلان الحركة فبيت العزاء سيكون في قاعة منتزه بلدية البيرة بالمدينة، ما بين الساعة الرابعة والتاسعة مساءً.

وفي وقت سابق قال مصدر في الحركة بالضفة إنه سيقام في وقت لاحق ايضا بيوت عزاء في مدن الضفة يعلن عنها في حينه.

ويشار الى ان الدكتور رمضان شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي وافته المنية الليلة الماضية ، في بيروت بعد مرض استمر لعدة لعامين .