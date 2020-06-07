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نقابة المحامين : الفقيد د. شلح كان يحظى بإجماع جماهيري لا نظير له في العمل الوطني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:23 - 07 يونيو 2020
نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين
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نعت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين ممثلة بمجلس نقابتها ولجانها وأعضاء الهيئة العامة والعاملين فيها لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات وللأمة العربية والاسلامية جمعاء.

القائد الوطني وأحد أعمدة النضال الفلسطيني المعاصر المفكر الدكتور. رمضان عبد الله شلح" أبو عبد الله" الذي وافته المنية الليلة الماضية .

وقالت نقابة المحامين خلال بيان نعي للدكتور رمضان شلح ان القائد رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء لوطنه ولشعبه ولقضيته الوطنية ولأمّته العربية والاسلامية.

وأشارت النقابة ان فقيد فلسطين الكبير كان قائدًا وحدوياً من قادة شعبنا الفلسطيني، يحظى بإجماع جماهيري لا نظير له في العمل الوطني، حامياً لصوابية البوصلة نحو القدس وفلسطين فقد كانت فلسطين بوصلته الوحيدة التي توجه قلبه لها، فعاش من أجلها ورحل وهو يناضل في سبيلها..

وبينت النقابة ان فلسطين والأمة وأحرار العالم خسرت قائداً فذاً مثقفاً مخلصاً لفلسطين والقدس, لم يبحث يوماً عن منصب ولا عن سلطة ولا جاه ولا مال يحمل في قلبه ايمانا لا ينضب وعقيدة لا تلين، وثباتاً كالجبال، وصدقاً كدعوة المظلوم، فاليوم لفلسطين أن تتوشح بالسواد لفقدان هذا القائد الذي من أجله يبكي الرجال وتنكس الأعلام.

وجددت النقابة تعازيها لفلسطين وللأمة ولذويه آل شلح الكرام كما ونعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل.

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