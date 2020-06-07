شرطة المرور بغزة تعلن عن خطتها لتنظيم بيت عزاء د. شلح والمسيرة الحاشدة

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة اليوم الأحد 7/6/2020، ان الحركة المرورية في مدينة غزة ستشهد نشاطا ملموسا من بعد ظهر اليوم لوجود فعالية وطنية في مدينة غزة" بيت عزاء القائد الوطني رمضان شلح وصلاة الغائب على روحه".

وقالت شرطة المرور ان خط سير الفعالية سيكون كالتالي : الانطلاق بعد صلاة العصر مباشرة من المسجد العمري الكبير بمدينة غزة ، من خلال مسيرة جماهيرية عبر شارع عمر المختار غربا وصولا لمفترق السرايا ثم السير باتجاه اليسار وصولا لمفترق الطيران ثم الالتفاف باتجاه اليمين غربا وصولا لساحة الكتيبة "بيت العزاء".

وبينت شرطة المرور ان بيت العزاء سيستمر لـ 3 أيام من بعد صلاة العصر ، مع وجود دورية تابعة لشرطة المرور والنجدة لتسهيل حركة السير في المكان طيلة أيام العزاء.

واشارت الى انه سيتم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية المؤدية لخط سير المسيرة حتى الإنتهاء من مرورها ، داعياً السائقين الكرام ومستخدمي الطريق القيادة بحذر وتمهل أو استخدام طرق بديلة تزامنا مع بدء الفعاليات تجنبا لوقوع حوادث سير.