الاتحاد الإسلامي: القائد شلح كان أنموذج في قول الحق ومنارة في العلم والفكر

وصف الاتحاد الإسلامي في النقابات اليوم الأحد 7/6/2020، القائد الوطني المجاهد الكبير رمضان عبد الله شلح، بالأنموذج في الصبر وقول الحق والمنارة في العلم والفكر، الذي أفنى سنين حياته مُدافعاً عن فلسطين والأمة.

وقال الاتحاد في بيان صحفي :" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الاتحاد الإسلامي في النقابات لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات وللجمهور النقابي وللأمة جمعاء القائد الوطني الكبير الدكتور/ رمضان عبد الله شلح" أبو عبد الله"

الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".

وأضاف الاتحاد أن د. شلح وافته المنية مساء اليوم السبت 14 شوال 1441هجرية، الموافق 6 يونيو 2020م، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية والإباء لوطنه ولشعبه ولقضيته ولأمّته العربية والإسلامية.

وأكد الاتحاد أن د. شلح، كان نموذجا في الصبر وقول الحق ومنارة في العلم والفكر, أفنى سنين حياته مدافعا عن فلسطين والأمة، وكان صوتا جامعا للجميع وحدويا يسعى لجمع الشمل الفلسطيني والإسلامي على الدوام.

وتابع:" نسأل الله عز وجل أن يرزقه الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتغمّده بواسع رحمته".

وتقدم الاتحاد، بالتعازي والمواساة من عائلة شلح الكرام سائلين المولى عز وجل أن يرزق أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.