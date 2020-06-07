ظريف: الراحل الدكتور شلح مثل في حياته نموذجاً في الجهاد والنضال ضد الإحتلال

نعى وزير الخارجية الايراني د. محمد جواد ظريف الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان عبدالله شلح .

وقال ظريف اليوم الاحد 7/6/2020، ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان عبدالله شلح الذي قضى حياته في سبيل الجهاد وقدم تضحيات لتحقيق اهداف ومبادئ فلسطين والقدس الشريف.

وتابع: الفقيد الراحل مثل في حياته نموذجاً في الجهاد والنضال ضد الكيان الصهيوني وقضى حياته مرفوع الرأس في سبيل المقاومة وتحرير فلسطين العزيزة والقدس الشريف من الاحتلال الصهيوني رغم كل المخاطر والتهديدات التي كانت تحدق به.

واضاف ان رمضان عبدالله کان انسانا متواضعا ومفکراً وقادرا على استيعاب التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي وكان يهتم بشكل خاص بتعزيز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية والعالم الاسلامي ويهمه تقدم ايران كونها داعما وسندا للشعب الفلسطيني المظلوم.

وقدم ظريف التعازي للشعب الفلسطيني الأبي خاصة الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخاله وجميع المناضلين والمقاومين الفلسطينيين واسرة الفقيد واعرب عن ثقته بان ذكر الفقيد الراحل سيبقي خالدا في ضمائر كافة الشعوب الحرة في العالم خاصة الشعبين الفلسطيني والايراني كونهما يجسدان المقاومة.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء أمس السبت عن وفاة الأمين العام السابق للحركة رمضان عبدالله شلح عن عمر ناهز الـ62 عامًا.