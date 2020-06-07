الشيخ عدنان: د. شلح قائدٌ صلبٌ أركع جنوده جيش المحتل على أربع في غزة

نعى خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 7/6/2020، الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين السابق لحركة الجهاد الإسلامي، مؤكداً أنه كان قائدٌ صلبٌ أركع جنوده جيش المحتل على أربع في غزة.

وقال الشيخ عدنان في بيان صحفي:"ننعى لشعبنا وأمتنا وأقصانا وأحرار العالم المجاهد الرباني الدكتور رمضان شلح، وعلى مثله فلتبك البواكي وعزاؤنا أنه قضى مجاهدا في سبيله تعالى لأطهر وأعدل قضية في المعمورة".

وأضاف: اليوم اللقاء بالصحب الشهداء من صدقوا الله تعالى فصدقهم بخاتمة السعادة.

وتابع: تنعاك سيدي ابو عبد الله مآذن الأقصى وساحاته التي صدحت فيها بدعوة الجهاد.. تنعاك سيدي القدس الحبيبة وروح الحجازي وصحبكم الشهداء.. تنعاك سيدي أبو عبد الله أزقة مخيم جنين وروح الطوالبة والصحب الشهداء والمرداوي والصفوري والصحب الأسرى.. تنعاك سيدي أبو عبد الله خليل الرحمن وروح السدر وصحبكم الشهداء ووادي النصارى.. تنعاك سيدي أبو عبد الله مهد المسيح وروح الشحادة والحسان وصحبكم الشهداء.. تنعاك سيدي طولكرم البدير ولؤي السعدي وصحبكم الشهداء.. تنعاك سيدي نابلس وروح العارف والرمضان وصحبكم الشهداء.. تنعاك سيدي الأغوار وروح الدراغمة والبشارات وصحبكم الشهداء.. تنعاك سيدي قلقيلية والشوبكي وصحبكم الأسرى... تنعاك سيدي رام الله وروح الحمودة والخليفة والطريفي وصحبكم الشهداء.. تنعاك سيدي الضفة المجاهدة بذوي شهدائها وأسراها ومحرريها وذويهم من أحببتهم وأحبوك وانتظروا اطلالاتك وكل كلمة منك...

وزاد الشيخ عدنان:" اللهم اغفر له وارحمه والشهداء وموتانا ووسع عليهم وارزقنا وإياهم شفاعة الحبيب المصطفى والشهداء.

وتابع: كيف لمثلي وإخوتي أن ينسى وقفتك معنا وأهلنا في محنة الأسر ومعركة الأمعاء الخاوية.

وأضاف: عزاؤنا لفلسطين ومجاهديها... عزاؤنا للأمة وأحرارها... عزاؤنا للجهاد وأمينها الحج زياد النخالة وقادة المقاومة... عزاؤنا لغزة ودمشق وذويك فيهما...