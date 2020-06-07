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حادث سير بجنين يودي بحياة شاب واصابة ثمانية آخرين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 08:45 - 07 يونيو 2020
حادث سير حادث سير
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لقي شاب يبلغ من العمر 37 عاما مصرعه، الليلة الماضية، وأصيب ثمانية آخرين بجروح، جراء حادث سير تصادم مركبتين في جنين.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن حادث تصادم وقع بين مركبتين بالقرب من بلدة صانور جنوب جنين، ووصول عدد من الاصابات وصفت احداها بالخطيرة، وأعلن الاطباء عن وفاته لاحقا .

وعلى الفور، تحرك خبراء الحوادث إلى المكان، وفتحوا تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث  .

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السير والسرعة المحددة، وأولويات الطريق، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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