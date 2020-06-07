الشعبية تنعي د. شلح وتؤكد ان رحيله جاء في وقت صعب يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأمينها العام الرفيق أحمد سعدات، القائد الوطني الكبير رمضان عبدالله شلّح، الذي برحيله يفقد شعبنا أحد فرسانه وقامة من قامات حركته الوطنية، التي تمسكت بالنضال والمقاومة والوحدة سبيلاً لتحرير فلسطين.

وقالت الجبهة الشعبية خلال بيان أن رحيل القائد شلّح في هذه الظروف الصعبة التي تتكثف فيها مخططات تصفية القضية الوطنية، يضع على كاهل الحركة الوطنية الفلسطينية مسؤولية مُضاعفه في الحفاظ على كامل حقوقنا، وفي التصدي الموّحد لهذه المخططات.

وتوجهت الشعبية وهي تشعر بحجم الخسارة الوطنية برحيل الأخ رمضان شلح، للقائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي والأخوة في قيادة الحركة وأعضائها بخالص تعازيها، وبثقتها على أنهم سيحملون الأمانة، ويواصلون مسيرة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا كاملة في فلسطين.