فصائل المقاومة: د. شلح قائد وفي وصادح بالحق لن ينساه التاريخ

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الأحد 7/6/2020، أن القائد الوطني الكبير الدكتور/ رمضان عبد الله شلح "ابو عبد الله" الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كان علماً من أعلام فلسطين وقادتها الاوفياء الذين لن ينساهم التاريخ.

وتقدمت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان تعزية، بخالص التعازي و أصدق مشاعر المواساة من الأمة الإسلامية و شعبنا الفلسطيني المرابط و رفاق الدرب في قيادة وكوادر وعناصر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعائلة شلح الكرام بوفاة : القائد الوطني الكبير الدكتور/ رمضان عبد الله شلح "ابو عبد الله" الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأكدت الفصائل في بيان صحفي، أن د. شلح ارتقى بعد سجل حافل من التضحيات في ميادين الجهاد والمقاومة، وكان علماَ من اعلام فلسطين وقادتها الاوفياء الذين لن ينساهم التاريخ، وكان صادحا بالحق متمسكا بالثوابت وحصنا للمقاومة ، مدافعا عن القضية ، مرعباً للأعداء

وقالت الفصائل في بيانها:" لقد رحل اليوم عنا قائدا من قادة المقاومة المخلصين ؛ مضى ثابتا على طريق الشهداء ، نحسبه عند الله من الشهداء"

وأضافت:" نسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى.. وأن يلهم أمتنا وشعبنا و أهله وذويه و أخوة الدرب في حركة الجهاد الإسلامي الصبر والسلوان".