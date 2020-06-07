حميد: د. شلح قاد دفة الجهاد لأكثر من 20 عاماً حققت الحركة حضوراً نوعياً

أكد محمد حميد "أبو الحسن" عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 7/6/2020، أن الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان عبد الله شلح، الذي قاد دفة هذه الحركة المباركة طيلة أكثر من عشرين عاما حققت فيه الحركة حضوراً نوعياً وملفتاً على كافة الصعد، وأضحت فيه عنواناً بارزاً من عناوين مقاومة الاستكبار في العالم.

وقال حميد في بيان صحفي:" نعزي أنفسنا والأمة العربية والإسلامية بوفاة د. رمضان عبد الله شلح "أبو عبد الله" الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف:" إننا إذ ننعي القائد الكبير د. أبو عبد الله نستذكر جهاده وعطاءه السخي الذي كلفه مرارة الإبعاد والبعد عن الأهل والأحباب، وكلفه من صحته ما كلفه، واستمر في طريق ذات الشوكة المحفوف بالمكاره ونأى بنفسه وحركته عن طريق المهالك المحفوف بالشهوات والتنازلات والمساومات".

وتابع: "عزاؤنا في رحيل القائد د.أبو عبد الله الأيدي الأمينة التي انتقلت إليها أمانة الحركة ممثلة بالأستاذ القائد/ زياد النخالة " أبو طارق" والتي حافظت على نهج د. فتحي الشقاقي المؤسس وقائد المقاومة د. أبو عبد الله وقدمت فيه سلاسل دماء لقادتها وجنودها في ذات الطريق الجهادي".

وزاد :"رحم الله القائد د. أبو عبد الله ورحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم عائلته وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون"