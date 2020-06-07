حركة التوحيد: د. شلح حمل مع إخوانه قضية فلسطين للآفاق

اعتبر الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان، اليوم الأحد 7/6/2020، أن رحيل الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور رمضان عبد الله شلح، رحيلاً لقائد من قادة الثورة على درب القدس وفلسطين.

وقال شعبان في بيان صحفي:" ببالغ الرضا والتسليم تلقينا نبأ وفاة أخينا الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور رمضان عبد الله شلح رحمه الله تعالى"

وأضاف: نعتبر رحيله رحيلا لقائد من قادة الثورة على درب القدس وفلسطين عرفناه صلباً عنيداً في جهاده طيب النفس صابراً مصابراً رحب الأفق حمل مع إخوانه قضية فلسطين إلى الآفاق فهو يعتبر قضية فلسطين هي قضية المستضعفين على امتداد العالم.

وبين، أن شلح استلم راية الجهاد من أخيه الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي رحمه الله ثم سلمها خفاقة قبل رحيله للأخ القائد زياد نخالة حفظه الله، ووهكذا ستبقى راية الجهاد مرفوعة يحملها قائد بعد قائد وقد آن أوان غرسها على أرض فلسطين إن شاء الله.

وتابع: رحم الله الدكتور رمضان عبد الله شلح ورحم كل قادة ثورتنا الشهداء، رحم الله الدكتور الشقاقي والرئيس عرفات وأبو جهاد الوزير والشيخ أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي وأبو علي مصطفى وقافلة الشهداء تكبر وتكبر لتكون بحجم القدس عاصمة الأرض والسماء.

وأعرب عن عزائه للشعب الفلسطيني المرابط في الأرض المحتلة وفي بلاد الانتشار، عزاؤنا لإخواننا في فصائل المقاومة الفلسطينية، قائلاً: "عزاؤنا لأنفسنا ولإخواننا في حركة الجهاد الإسلامي قيادة ومجاهدين، رحلت ولكنك لم ترحل.