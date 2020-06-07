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القيادي الحساينة: الدكتور رمضان عبدالله شلح ملأ قلوبنا حباً وإجلالاً وتضحية وانتماءً للاسلام وفلسطين والجهاد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 00:59 - 07 يونيو 2020
وفاة رمضان شلح وفاة رمضان شلح
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كتب د. يوسف الحساينة "أبو عبدالله" عن القائد الوطني رمضان شلح (أبو عبدالله):

عرفناه قائداً وطنياً ربانياً مخلصاً نحسبه من الذين لهم قدم صدق عند ربهم.

سكن حنايا أرواحنا ومدها بوقود الإيمان والوعي والثورة.

ملأ قلوبنا حباً وإجلالاً وتضحية وانتماءً للاسلام وفلسطين والجهاد .

كلماته ( محمد الفاتح ) تضئ عتمة وظلمه التيه وترشدنا للطريق.

اضاء مصباح فكرنا المنطفئ، وأشعل نار الثورة الخامدة في نفوسنا.

أسرج قناديل عشقنا الأبدى لفلسطين والإسلام.

على درب معلمه ورفيق دربه مضى إلى جوار ربه شاهدا وشهيدا على زمان مقاوم رافض للخضوع والدخول في الزمن العبرى.

رحم الله قائدنا وعزيزنا د. رمضان عبد الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة..

اللهم امين ....

 

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