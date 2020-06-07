المشهراوي: د. شلح كان قائدًا وطنيًا بامتياز ومصدر فخر واعتزاز لفلسطين

نعى القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، سمير المشهراوي مساء السبت، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. رمضان عبد الله شلّح.

وقال المشهراوي في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": كان أبو عبد الله –رمضان شلح- قائدًا وطنيًّا بامتياز، ومصدر إلهام وفخر واعتزاز لكل من عرفه، هو مصدر فخر لفلسطين ولعموم أبناء شعبنا ولحركته العزيزة ولعائلته الكريمة.

واسترجع المشهراوي، عددًا من المواقف الوطنية للراحل د. شلح، قائلا إن د. "رمضان" قال لأبو مازن خلال اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة والتي تمخض عنها إعلان القاهرة 2005 "ارجع إلى غزة الآن وسأمضي لك على بياض".

وأضاف المشهراوي: هذا الموقف من الراحل والقائد الوطني الكبير أبو عبد الله، دليل على شعوره بحرقة ابن البلد وكرامة ونخوة الفارس مما جرى من انقسام داخلي كما أنه يدلل من خلاله على أنه مهما اختلفنا، نبقى أبناء شعب واحد وقضية واحدة، والأجدر بنا أن نتفق على أرض غزة وليس في أي مكان آخر".

وعبّر المشهراوي عن شهادته بالقائد الوطني "شلّح"، قائلًا: إني لأشهد اليوم أمام الله وأمام شعبنا ومن موقعي المتواضع ومشاركتي في معظم الحوارات الوطنية واللقاءات التي جمعتني به في كثير من الأماكن، أنه لم يكن يوماً إلا حريصًا ومجتهدًا ومثابرًا نحو إنجاز وحدتنا الوطنية وتمتين جبهتنا الداخلية، وكان دائمًا ورفيق دربه العزيز أبا طارق وما يمثلانه من حركة كبيرة وصاحبة بصمات مشرفة وكفاح طويل، كانا دائمًا أصحاب مواقف تيسر ولا تعسر والأكثر إسهاماً في تذليل العقبات".

وتابع، "كان أخًا عزيزًا وصديقًا رائعًا، تأنس لصحبته وتشتاق لدفء الحوار معه حول فلسطين وقضيتنا وهموم شعبنا، هذا ما كان عليه الكبير أبو عبد الله رحمه الله، ولم يكُ حقودًا أو صغيرًا".

واختتم القيادي بالتيار الإصلاحي في حركة فتح بيانه بالقول: "إلى جنات الخلد أبا عبد الله، مع الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا".