ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"المجاهدين" تقدم العزية القلبية من الشعب الفلسطيني بوفاة د. رمضان شلح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:49 - 06 يونيو 2020
مقاومو حركة المجاهدين مقاومو حركة المجاهدين
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

تقدمت حركة المجاهدين ممثلة بأمينها العام د. أسعد ابو شريعة، اليوم السبت، بالتعزية القلبية الحارة من الشعب الفلسطيني والأخوة في قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعائلة شلح الكرام بوفاة القائد الوطني الكبير د. رمضان شلح.

واكدت المجاهدين في بيان لها، "أن الامين العام السابق لحركة الجهاد ارتقى الى العلياء بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل .. وهو قابض على جمر الجهاد .. حاملاُ هم قضيته وشعبه ولم يتنازل .. حتى قضى نحبه بعد صراع طويل مع المرض".

وسألت الله عز وجل الرحمة والمغفرة للأمين العام رمضان شلح، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعوض شعبنا ومقاومتنا والاخوة في حركة الجهاد الاسلامي خيراً بإذن الله عز وجل.

الأكثر مشاهدة

متعلقات