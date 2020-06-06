"المجاهدين" تقدم العزية القلبية من الشعب الفلسطيني بوفاة د. رمضان شلح

تقدمت حركة المجاهدين ممثلة بأمينها العام د. أسعد ابو شريعة، اليوم السبت، بالتعزية القلبية الحارة من الشعب الفلسطيني والأخوة في قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعائلة شلح الكرام بوفاة القائد الوطني الكبير د. رمضان شلح.

واكدت المجاهدين في بيان لها، "أن الامين العام السابق لحركة الجهاد ارتقى الى العلياء بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل .. وهو قابض على جمر الجهاد .. حاملاُ هم قضيته وشعبه ولم يتنازل .. حتى قضى نحبه بعد صراع طويل مع المرض".

وسألت الله عز وجل الرحمة والمغفرة للأمين العام رمضان شلح، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعوض شعبنا ومقاومتنا والاخوة في حركة الجهاد الاسلامي خيراً بإذن الله عز وجل.