مساجد قطاع غزة تنعي الدكتور رمضان شلح

نعت مساجد قطاع غزة مساء اليوم السبت 6-6-2020 الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان عبدالله شلح بعد أن اعلن رسميًا عن وفاته.

وخيمت حالة من الحزن والألم الشديدين على وفاة الدكتور رمضان عبدالله شلح، فيما بثت مساجد القطاع آيات قرآنية حزنًا على وفاته.

وفي ذات الوقت أطلق بعض عناصر حركة الجهاد الإسلامي الرصاص في الهواء تعبيرا عن حزنهم لوفاة القائد رمضان شلح.

وفاة د. رمضان شلح

يُشار إلى ان حركة الجهاد الإسلامي أعلنت مساء اليوم السبت وفاة د. رمضان عبدالله شلح الأمين العام السابق للحركة عن عمر ناهز الـ62 عامًا.

ونعى الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية الأخ المجاهد الكبير والقائد الوطني الدكتور رمضان عبدالله شلح.

وتولى الدكتور شلح منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بعد اغتيال المؤسس فتحي الشقاقي عام 1995 حتى أصيب بمرض عضال عام 2018