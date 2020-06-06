دحلان :" رمضان شلح" كانت فلسطين بوصلته الوحيدة

تقدم القيادي الفلسطيني في حركة فتح النائب محمد دحلان، اليوم السبت، بخالص التعازي من الشعب الفلسطيني على رحيل القائد د. رمضان شلح، أمين حركة الجهاد الاسلامي السابق، الذي وفاته المنية بسبب مرض عضّال، عن عمر بناهز 62 عامًا.

وقال دحلان :"رمضان شلح رجلاً عظيماً من ابناء فلسطين الابرار، وكانت فلسطين بوصلته الوحيدة التي توجه قلبه لها، فعاش من اجلها ورحل وهو يناضل في سبيلها، اضاف أنه كان مناضلاً وطنيًا كبيرًا واحد اعمدة النضال الفلسطيني المعاصر.

وتقدم أيضًا بمزيد من الحزن والاسى للشعب الفلسطيني ولعائلته في ماصابنا وأن مصابهم جلّل.