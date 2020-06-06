موعد صلاة الغائب ومكان اقامة بيت عزاء د. رمضان شلح في قطاع غزة

دعت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لأداء صلاة الغائب على وفاة الامين العام السابق د. رمضان عبدالله شلح في المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن موعد صلاة الغائب على الدكتور شلح ستكون الساعة الثانية والنصف عصرًا حيث ستلقى الفصائل الفلسطينية كلمات النعي داخل المسجد.

وأشارت إلى أن بعد الانتهاء من نعي الفصائل للدكتور شلح، ستنطلق مسيرة جماهيرية حاشدة إلى مكان العزاء المقرر اقامته في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة.

ولفتت الحركة إلى أن بيت عزاء د. رمضان شلح سيقام في ساحة الكتيبة حتى الساعة الـ10 ليلًا بعد العشاء.