من هو الدكتور رمضان عبدالله شلح؟

خيًّم الحزن الشديد على الفلسطينيين بشكل عام وأبناء حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص بعدما أعلن مساء اليوم السبت عن وفاة الأمين العام السابق للحركة الدكتور رمضان عبدالله شلح عن عمر ناهز الـ62 عامًا.

ويتساءل الملايين من الناس عن السيرة الذاتية للدكتور رمضان عبدالله شلح وفي هذه المقالة سنوضح لكم السيرة الذاتية للدكتور رمضان.