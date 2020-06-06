من هو الدكتور رمضان عبدالله شلح؟

خيًّم الحزن الشديد على الفلسطينيين بشكل عام وأبناء حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص بعدما أعلن مساء اليوم السبت عن وفاة الأمين العام السابق للحركة الدكتور رمضان عبدالله شلح عن عمر ناهز الـ62 عامًا.
ويتساءل الملايين من الناس عن السيرة الذاتية للدكتور رمضان عبدالله شلح وفي هذه المقالة سنوضح لكم السيرة الذاتية للدكتور رمضان.
- ولد الدكتور رمضان في حي الشجاعية بقطاع غزة في الأول من يناير من عام 1958
- درس جميع المراحل التعليمية حتى حصل على شهادة الثانوية في قطاع غزة.
- سافر إلى جمهورية مصر لدراسة الاقتصاد في جامعة الزقازيق وحصل على شهادة بكالوريوس في علم (الاقتصاد) في سنة 1981
- عمل أستاذا للاقتصاد في الجامعة الإسلامية
- اجتهد الدكتور في تلك الفترة بالدعوة واشتهر بخطبه الجهادية التي أثارت غضب الاحتلال الإسرائيلي ففرض عليه الإقامة الجبرية ومنعه من العمل في الجامعة.
- عام 1986 غادر فلسطين إلى لندن لإكمال الدراسات العليا وحصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة درم عام 1990
- واصل نشاطه الديني هناك لفترة ثم سافر إلى الكويت وتزوج, ثم عاد إلى بريطانيا, ثم انتقل من هناك إلى الولايات المتحدة الأمريكية
- وعمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوبي فلوريدا بين 1993 و1995.
- وفي سنة 1995 جاء إلى سوريا راغبا في العودة إلى فلسطين, وبانتظار الانتهاء من أوراقه الخاصة بالعودة.
- عام 1995 التقى د. رمضان بالدكتور الشقاقي وعملا معا لمدة 6 أشهر لوضع الخطط لتطوير العمل الجهادي, قبل أن يتم اغتيال الدكتور الشقاقي على يد الموساد الاسرائيلي في مالطا.
- تولى الأمانة العامة لحركة الجهاد الإسلامي عقب اغتيال المؤسس فتحي الشقاقي منذ عام 1995 حتى عام 2018
- يتقن الدكتور اللغتين الإنجليزية والعبرية, وهو أب لأربعة أبناء بنتان وولدان.
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