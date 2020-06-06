"الجهاد الاسلامي" تنعي أمينُها العام السابق د. رمضان شلح

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم السبت، الاخ القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبدالله شلح "أبو عبدالله"، الامين العام السابق، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد مرض عضّال.

وقالت حركة الجهاد في بيان لها :"إذ ننعي للشعب الفلسطيني وفاة القائد الكبير د. رمضان شلح الذي نذكر تاريخه وجهاده منذُ تأسيس حركة الجهاد، ومواقفه الشجاعة وقيادته للحركة بكل فخرً اعتزاز لأكثر من عشرون عامًا".

وأضافت الحركة، أن الامين العام د. رمضان شلح كان فارس الموقف ورجل المقاومة، وانه يوم حزين وثقيل على القلب، إذ نودع رجلاً كبيراً وقائداً مميزًا حمل الأمانة على أفضل ما يكون وحافظ على راية الجهاد عالية.

وأكدت أن الدكتور شلح، لم يتردد يوماً في الدفاع عن فلسطين، وبقي على عهد الجهاد والمقاومة وعهد فلسطين والقدس وعهد الاسلام، وعهد العروبة.

وتعهدت الحركة بأنها ستبقى على عهد أمينها رمضان شلح، وأنها ستكمل المسيرة إن شاء الله حتى النصر وحتى فلسطين حرة.

أليكم نص البيان :



