وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان شلح

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم السبت وفاة القائد الوطني الكبير الأمين العام السابق للحركة د. رمضان عبدالله شلح عن عمر ناهز الـ62 عامًا.

ونعى الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية الأخ المجاهد الكبير والقائد الوطني الدكتور رمضان عبدالله شلح.

يُشار إلى أن الدكتور شلح تولى منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بعد اغتيال المؤسس فتحي الشقاقي حتى عام 2018.

ونعت مساجد قطاع غزة الدكتور رمضان عبدالله شلح بعدما أعلن عن وفاته حيث عمت حالة من الحزن الكبير لدى كافة أبناء شعبنا في فلسطين والشتات.