ميسي وسواريز يعودان للتدريب على ملعب "الكامب نو"

أعلن نادي برشلونة الاسباني، اليوم السبت، عودة النجم ليونيل ميسي للتدريب على ملعب "كامب نو"، بعد غياب حصتين متتاليتين عن التدريب الرياضي مع فريقه، بسبب إصابته العضّلي.

وأوضح النادي، ان ميسي الحاصل على أفضل لاعب في العالم ستة مرات، من تقلص عضلي طفيف في الفخذ الايمن، مبينًا أن النجم خاض تدريبًا خاصًا لتجنب المخاطر، الجمعة، وفق سكاي نيوز العربية.

وأشار إلى أن ميسي عاد للتدريب في الملعب منذُ تعليق الدوري في 12 مارس، لافتًا إلى أنه منح الضوء الأخضر للاعب الاوروغوياني المهاجم لويس سواريز للعب مع زُملاته في الفريق.

وأكد إدارة برشلونة، أن ميسي سيكون جاهزًا لخوض مباراة ضد مايوركا، كما وذكر أن ميسي سيخوض التمارين الجماعية تحت إشراف المدرب كيكي سيتيين، الاثنين المقبل.