الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الخارجية، أنّها سجّلت حالة وفاة للمواطن شحته عبدالرازق سليم لافي (66عامًا)، ويقيم في السعودية، جراء إصابته بمرض (كوفيد-19)، ما رفع اجمالي الوفيّات بين صفوف الجالية حتى الآن 117 حالة، واصابة 1842 حالة، حول العالم.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أعلنت اليوم السبت، تسجيل ثلاثة حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابتان بين صفوف الجالية الفلسطينية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الخارجية، أنها سجلت حالة وفاة في الولايات المتحدة، وتعافي 10 حالات جديدة من مصابي جالياتنا الفلسطينية حول العالم.

من جهته، أعلنت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أن المواطنة عصمت عمر حمدان برهم (٥٦ عامًا)، والمواطن عبد الوهاب سعيد محمد نجم (79 عامًا)، توفيا جراء اصبتهما بفيروس كورونا في مصر.

وأشارت الخارجية، إلى أن اجمالي الوفيات بين صفوف الجالية الفلسطينية ارتفع إلى 116 وفاة، وإصابة 1842 شخصًا، حول العالم.