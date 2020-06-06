التجمع الإعلامي يدين قرار إبعاد صحفيتين عن الأقصى وإطلاق الاحتلال الرصاص على الصحفيين شرق غزة

أدان التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم السبت، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد الزميلة الصحفية المقدسية سندس عويس (3 أشهر)، ورفيقتها المرابطة المقدسية رائدة اسعيد (5 أشهر)، عن المسجد الأقصى المبارك.

وطالب التجمع الإعلامي، الجهات والمؤسسات والاتحادات الدولية للصحفيين بالعمل الجاد من أجل توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم.

ورأى التجمع، أن قرار الإبعاد بحق الزميلتين الصحفيتين، محاولة "إسرائيلية" للتغطية على إرهابه الاحتلال، والتي كان آخرها جريمة اغتيال الشاب إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نحو أسبوع.

وفي جانب آخر، استنكر التجمع، إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي اتجاه الصحفيين محمد المشهراوي وحسن اصليح، شرقي خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الصحفيين محمد المشهراوي وحسن اصليح، تعرضا إطلاق نار، أثناء أعدادهما تقرير صحفي عن المزارعين عند الحدود مع الاراضي المحتلة.

وأكد التجمع الإعلامي، أن تلك الممارسات العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي تأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه، ومحاولة إسكات الصوت الفلسطيني الذي يفضح جرائم الاحتلال.