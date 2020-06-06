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دورة لمخاتير قطاع غزة لتنمية مهاراتهم في التحكيم المالي والتجاري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:13 - 06 يونيو 2020
مخاتير قطاع غزة مخاتير قطاع غزة
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عقدت مجموعة الخطيب اليوم السبت، أولى جلساتها لتنمية مهارات مخاتير قطاع غزة ضمن دورة متقدمة في التحكيم المالي والتجاري.

وتقعد الدورة بالتعاون مع مؤسسة بسمة أمل وجمعية مخاتير فلسطين بإشراف المستشار المدرب زياد الخطيب.

وتأتي هذه الدورة في إطار تنمية مهارات المخاتير وتعزيز دورهم الحقيقي في المجالات المختلفة وخاصة اجراءات التحكيم المالي والتجاري.

وتهدف الدورة إلى تطوير عمل المخاتير في تطبيق قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) سنه ٢٠٠٠ وحل القضايا المعاصرة بما يخدم مرضى السرطان وابناء المجتمع وذلك في قاعة مؤسسة بسمة أمل وسيتم استمرار اللقاءات القادمة يوم الاربعاء.

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