إصابات جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة في قلقيلية

أصيب عدد من المواطنيين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة فلسطينية منددة بمخططات ضم أجزاء من الضفة وغور الأردن، في محافظة قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال قمت المسيرة في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وأصابت خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأوضحت أن الجنود ألقوا أيضًا قنابل صوت ودخانية على الشبّان المحتجين ومنازل المواطنين في ذات القرية بكثافة، ما أسفر عن وقوع إصابات بحالات الاختناق.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي أعلنت الاسبوع الماضي، استعدادها لضم أجزاء خاصة من الضفة وغور الأردن المحتلتين، فيما ردّ الرئيس محمود عباس على تلك المخططات التصفوية بإعلان التحلل من الاتفاقيات ووقف التنسيق الأمني.