أسهل طريقة عمل السلطة التركية الحارة في البيت

طريقة عمل السلطة التركية الحارة، إذ تعتبر السلطة التركية من الوجبات المفضلة لدى السكان، نظرًا لطعمها اللذيذ، علاوة على منظرها الجميل عندما توضع على مائدة الطعام.

وتتميز السلطة التركية الحارة، بأنها حارة في الأكل ورغم ذلك يفضل الكثير من الاهالي تناولها للذاذة طعمها الشهي.

واشتهرت السلطة التركية في الفترة الحالية بين المجتمع العربي، حيثُ تضع العائلات السلطة على موائد الوجبات اليومية، كما يفضلها كافة الفئات العمرية.

ويبقى "موقع فلسطين اليوم الاخباري" يواصل تقديم طرق عمل أفضل الوجبات والحلويات والمشروبات البيتية، وفي هذه المقالة سنطرق إلى طريقة عمل السلطة التركية.

وتنتمي أطباق السلطة التركية إلى المطبخ التركي العريق، كما يمكن للصانع أن يَعُدها، بأكثر من طريقة مختلفة وبمكونات متنوعة أيضًا.

وقبل أن ننتقل إلى مكونات السلطة التركية، سنعرفكم بالقيمة الغذائية للسلطة التركية، وهي:

تعرف على القيمة الغذائية للسلطة التركية:

السعرات الحرارية 46 سعرة حرارية.

الكربوهيدرات 2 غرام .

السكر 1 غرام.

الصوديوم 220 مليغرام.

البوتاسيوم 92 مليغرام.

الكولسترول 8 مليغرام.

الدهون 2 غرام.

البروتين 3 غرام.

الألياف الغذائية 0 غرام.

مكونات السلطة التركية الحارة:

ولقد وفرنا لكم ابرز مقادير ومكونات السلطة التركية:

كوب واحد من الذرة المسلوقة.

كوب واحد من الحمّص المسلوق.

كوب واحد من الفاصولياء الحمراء المسلوقة.

كوبان من الخس المفروم فرمًا ناعمًا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب رغبة الصانع.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

حبة واحدة من الفليفلة الحمراء المقطّعة.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

عصير ليمونة واحدة.

خطوات طريقة عمل السلطة التركية الحارة:

أولاً: أوضع المكونات الرئيسة للسلطة في وعاء عميق، وهي : (الذرة والحمّص والفاصولياء والخس والبقدونس والفليفلة) ثم قم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى، قم بوضع المكونات السائلة والتوابل في وعاء آخر، وهي : (الخل وعصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل الأسود)، ثم اخلطها جيدًا حتى تتمازج.

ثالثًا: في آخر خطوة قم بسكب المكونات السائلة (المرحلة الثانية)، على الخضروات وقم بتقلبها جميعًا أي مع بعضها البعض، وبهذا تصبح السلطة التركية جاهزة للتقديم ولتناول ونتمنى لكم أكلاً هنيئًا.

