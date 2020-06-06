الخارجية الفلسطينية: 3 وفيات جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، تسجيل ثلاثة حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابتان بين صفوف الجالية الفلسطينية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الخارجية، أنها سجلت حالة وفاة في الولايات المتحدة، وتعافي 10 حالات جديدة من مصابي جالياتنا الفلسطينية حول العالم.

من جهته، أعلنت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر، تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أن المواطنة عصمت عمر حمدان برهم (٥٦ عامًا)، والمواطن عبد الوهاب سعيد محمد نجم (79 عامًا)، توفيا جراء اصبتهما بفيروس كورونا في مصر.

وأشارت الخارجية، إلى أن اجمالي الوفيات بين صفوف الجالية الفلسطينية ارتفع إلى 116 وفاة، وإصابة 1842 إصابة، حول العالم.