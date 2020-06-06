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وقف إطلاق النار خلال يومين

السيسي يعلن مبادرة من ثمانية بنود لحل الأزمة الليبية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:42 - 06 يونيو 2020
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن مبادرة للحل في ليبيا، محذرا من التمسك بالخيار العسكري للحل في ليبيا.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات في ليبيا".

وأعلن أن "المبادرة ليبية ـ ليبية باسم إعلان القاهرة، تشتمل على احترام كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، مؤكدا أنها تشمل دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وشدد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا.

 

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