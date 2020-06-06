تصريحات خلفان تثير الغضب: "قولوا الصديق الإسرائيلي وعدم الاعتراف لا معنى له"

أثارت تغريدات نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، الغضب والجدل مجددًا، بدعوته للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات مغازلتها المستمرة والإشادة بها.

وقال خلفان في تغريدات له عبر حسابه بتويتر، قولوا "الصديق الإسرائيلي" بدلًا من "العدو الإسرائيلي"، متسائلًا: "ما المشكلة؟".

وأضاف أن عدم الاعتراف بـ"إسرائيل" لا معنى له. كما حاول مغازلتها والتسويق لقبولها عبر بوابة التطور، قائلًا: "إسرائيل دولة قائمة على العلم والمعرفة والازدهار والروابط الوثيقة بكل دول العالم المتقدم، من أنتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة إسرائيل العلمية، هل اليهود أصلا من هاواي".

كما دعا بشكل صريح إلى التطبيع بقوله: "عيشوا مع اليهود كجيران، وكأبناء عم، واتركوا العنتريات اللي أنتم مش قدها".

وردّ ناشطون ومغردون عبر تويتر على تصريحات خلفان الداعية والمروجة للتطبيع مع الاحتلال، بأن "إسرائيل" لا تنظر للمطبعين كأصدقاء، إنما كخونة، كما ربطوا تغريداته بما يجري في ليبيا واليمن، قائلين إن هزائم حفتر المدعوم إماراتيًا أظهر حقيقتكم، كما أن الأولى هو الاعتراف بحق اليمني العربي بالعيش قبل الإسرائيلي المحتل.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بالخارج، جمال نزال، تعقيبًا على تغريدات خلفان، بأن "التزلف لإسرائيل، عبر ذريعة استخدامها للإخوان، ضلالة".

حتى العدو الاسرائيلي لا يراكم اصدقاء ، هو يراكم نفسه عبارة عن خونة ، يحتقركم اصلا ، ولأنكم حقراء لا مشكلة . — طالب الحسني||taleb alhasani (@alhasanitaleb) June 5, 2020

تعترف ب إسرائيل ..وموش معترف بحق اليمنيين في العيش الكريم

بعيدا عن تدخلاتكم واذيتكم — دكتور ماجد الجحشري (@dralgahshari) June 5, 2020