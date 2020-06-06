ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

بالصورة.. فستان زفاف بالهيرويين.. من لبنان إلى إفريقيا!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:15 - 06 يونيو 2020
جوال
مشاركة

كشفت القوى الأمنية اللبنانية عملية تهريب مخدرات بطريقة لا تخطر على بال، إذ عمد المهربون إلى استخدام ما يمثل أكبر فرح في حياة الإنسان، لتهريب مواد تقضي عليه وتؤدي إلى إعدامه ببطء.

فقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان في بيان لها أنه "في إطار ملاحقة تجار ومهربي المخدرات والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أشخاص مجهولين بالتحضير لعملية شحن فستان زفاف، وزينة نسائية وأدوات تستخدم داخل المطبخ، تحتوي على مواد مخدرة معدة للتهريب إلى إحدى دول شمال إفريقيا، بواسطة إحدى شركات الشحن، بحيث تم ضبطها، وتبين أنها تحتوي على /2,2/ كلغ. من مادة الهيرويين".

وأضافت المديرية أنه "نتيجة للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تبين أن المتورطين استعملوا بطاقات هوية مزورة وأرقام خلوية خصصت لهذه العملية وقد جرى إتلافها، كما تم تحديد هوية أحد الضالعين في هذه العملية وتوقيفه، ويدعى - ي. أ. (مواليد عام 1976، لبناني)، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

 

5edb898d42360459e80a2a7d
5edb89c54c59b7339f67866c
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات