يتساءل الملايين من المصريين عن سبب اغلاق حفل زفاف يحييه المطرب الشعبي حسن شاكوش بعدما تصدر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات المصرية قررت اغلاق حفل زفاف يحييه المطرب شاكوش داخل فيلا لأحد رجال الأعمال في محافظة الإسماعيلية.

وذكرت مصادر محلية أن القوة الأمنية المصرية قامت بفض حفل الزفاف بالكامل والإشراف على خروج المدعوين خارج القرية وذلك باتخاذ إجراءات قانونية.

وزعم بعض نشطاء منصات التواصل الاجتماعي أن سبب اغلاق حفل زفاف يحييه المطرب الشعبي حسن شاكوش هو تهديده للاعب كرة قدم في مصر.

لكن المطرب شاكوش أكد أن كل ما يُشاع حول تورطه في قضية تهديد لاعب بيراميدز المصري عمر جابر وزوجته وأولاده بالقتل، غير صحيح على الإطلاق.

وقال شاكوش: "إن كل هذا الكلام عبارة عن شائعات غير صحيحة".

وأضاف "عمر جابر صديقي وأخي ولا توجد مشاكل بيننا، والمشكلة ليس لدي دخل بها، فأنا واسطة خير".

وتابع "عمر من قبل أهداني فانلة المنتخب المصري بتوقيعه، وأنا غنيت له أكثر من مرة".