كشفت مصادر طبية في أراضي عام الـ48 مساء اليوم السبت، أسباب مقتل ثلاثة شبان بإطلاق نار في مدينة اللد المحتلة عام الـ1948.

وقالت المصادر الطبية: "إنّ مجموعة من الشبان أطلقوا النار تجاه ثلاثة شبان كانوا يقتادون سيارتهم المدنية في منطقة اللد المحتلة وأعلن عن وفاتهم على الفور.

وأوضحت المصادر الطبية أن جميع الشبان القتلى هم في الأربعينيّات من العمر.

وأشارت بعض المصادر المحلية، إلى أن العنف داخل المجتمع العربي بأراضي الـ1948 هو السبب في تلك الجرائم العربية البشعة.

وارتفع عدد وفيات العنف داخل المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 32 شخصًا.

وقُتل العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة.

علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة عام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة.