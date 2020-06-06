تردد قناة ام بي سي MBC 2020 الجديد على نايل سات وعرب سات

يبحث الجمهور العربي عن تردد قناة ام بي سي MBC 2020 أو تردد ام بي سي mbc ، خاصة وأن تردد القنوات يتغير بين الحين والآخر على القمر الصناعي النايلسات ، لذلك حصرنا في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، على اتاحة تردد قناة ام بي سي بين يدكم لتتمتعوا بمشاهدة ممتعة 2020.
حيث وفرنا لكم في هذه الباقة من تردد قناة ام بي سي وهي:
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc
تردد قناة ام بي سي Mbc مصر
تردد قناة ام بي سي MBC 2
تردد قناة ام بي سي برو سبورت
تردد قناة ام بي سي mbc 3
تردد قناة ام بي سي mbc دراما
تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq
تردد قناة ام بي سي اكشن
تردد قناة ام بي سي 1 mbc
تردد قناة ام بي سي 4 mbc
تردد قناة ام بي سي 5 mbc
تردد قناة ام بي سي ماكس mbc
تردد قناة ام بي سي 1 mbc
تردد القناة على النايل سات:
- التردد 11470
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب عمودي
تردد القناة على العرب سات
- التردد 11270
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب عمودي
قناة ام بي سي 2 mbc
تعتبر قناة ام بي سي 2 من القنوات التي تختص في بث الأفلام المتنوعة وخاصة أفلام الأكشن والجريمة والتحقيق حيث تميزت قناة ام بي سي 2 بعرضها أفلام جديدة وحاصلة على جوائز أوسكار وجوائز عالمية في الأفلام حيث قمنا بتوفير لكم تردد قناة ام بي سي 2 الجديد.
تردد قناة ام بي سي 2 mbc
تردد القناة على النايل سات
- التردد 12015
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب عمودي
قناة ام بي سي MBC3
تعتبر قناة ام بي سي 3 أحدى قنوات شبكة ام بي سي العربية المملوكة من قبل السعودية حيث مهمة قناة ام بي سي 3 بث برامج تعليمية وتربوية وثقيفية وترفيهية ومسلسلات كرتون وأنمي جديدة ومسلسلات درامية وأفلام كرتون وأفلام خاصة بالأطفال جميعها تختص في فئة الأطفال حيث حصلت قناة ام بي سي 3 على نسب عالية من المشاهدات حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي 3 الجديد لعام 2020.
تردد قناة MBC3
تردد القناة علي النايل سات
- التردد 11470
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب رأسي
تردد القناة على العربسات
- التردد 11270
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب رأسي
تردد قناة ام بي سي 4 mbc
تعتبر قناة ام بي سي 4 من القنوات الاجتماعية التي تعد من أحدى قنوات شبكة قنوات ام بي سي العربية حيث تتميز قناة ام بي سي 4 ببث برامج تعليمية ومسابقات عربية وبرامج المسابقات العالمية وكذلك برامج الغناء وبعض المسلسلات الاجتماعية والعديد من المسلسلات التي تبث ومسلسلات أجنبية مترجمة للعربية حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي 4 الجديد 2020.
تردد قناة ام بي سي 4 mbc
- تردد القناة 11938 – 11470
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب عمودي
قناة ام بي سي ماكس MBC MAX
تردد القناة على النايلسات
- 11560
- الاستقطاب عمودي
- تردد آخر 11938
- الاستقطاب عمودي
قناة ام بي سي اكشن MBC :
تردد القناة على العرب سات
- هو 12284(v) أو 11270(v)
تردد القناة على النايل سات
- هو 11476(v)
تردد قناة ام بي سي دراما
التردد على النايل سات
- هو 11938, 11470
- الاستقطاب v
- معدل الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي mbc 5
تعتبر قناة ام بي سي 5 MBC أبزز أحدى القنوات التي انطلقت جديد ضمن شبكة قنوات ام بي سي حيث تميزت قناة ام بي سي 5 بالبحث عليها بشكل كبير نظرا لتميزها عن باقي حقبة قنوات ام بي سي حيث نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة ام بي سي 5 الجديد.
- التردد هو 11559
- الاستقطاب v
- الترميز 27500
قناة ام بي سي بوليود mbc :
تعتبر قناة ام بي سي بوليود من القنوات المتخصصة في بث المسلسلات الهندية والأفلام الهندية الجديدة حيث حصلت القناة على بحث كبير على تردد قناة ام بي سي بوليود حيث تعد من أحدى قنوات شبكة ام بي سي حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد لعام 2020.
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc
- التردد على النايل سات هو 11938
- الاستقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500.
قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports
تعتبر قناة ام بي سي برو سبورت احدى قنوات شبكة ام بي سي في الوطن العربي حيث تقدم برامج رياضية وهي عبارة عن قناة متخصصة في الرياضة وخاصة نقل المباريات في المملكة العربية السعودية وتهتم ببث المباريات والتعقيب والتعليق عليها حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي برو سبورت الجديد 2020.
تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports
على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :
|
الاقمار
|
التردد
|
معدل الترميز
|
FEC
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11470
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11559
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports
تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.
|
القمر
|
التردد
|
FEC/SR
|
الجودة
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341 (H)
|
27500 – 3/4
|
SD
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341 (H)
|
27500 – 3/4
|
HD
قناة ام بي سي العراق MBC :
تعتبر قناة ام بي سي العراق من القنوات المتخصصة في نقل كل ما يخص في دولة العراق حيث تميزت القناة بمتابعة واهتمام العراقيين حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي العراق الجديد لمتابعة كافة المسلسلات والبرامج والأخبار والأحداث التي تنقل على قناة ام بي سي العراق
- تردد قناة ام بي سي العراق MBC :
القمر نايل سات 201
التردد 12226 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية أفقي عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK
ترددات "MBC العراق" SD
القمر نايل سات 201
التردد 11938 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK
قناة ام بي سي مصر MBC
قناة إم بي سي مصر MBC
تعرض قناة إم بي سي مصر MBC Masr من خلال ترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات العديد من المسلسلات القوية عبر شاشتها، وذلك خلال القادم من العام الميلادي 2020 الجاري، ومن المقرر أن يأتي شهر الكريم من العام الهجري 1441 خلال شهر أبريل الجاري 2020، وستقوم قناة إم بي سي مصر بعرض باقة قوية من أقوى باقات المسلسلاتالجميلة،حيث ستقوم بعرض مسلسل “لعبة النسيان” من بطولة دينا الشربيني ويعاونها النجم أحمد داود ومعه إنجي المقدم والنجمة الكبيرة رجاء الجداوي، وعودة قوية للنجم الكبير محمود قابيل، ويأتي المسلسل من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، كما ستعرض القناة مسلسل سكر زيادة للنجمة نبيلة عبيد ومعها نادية الجندي ومعهم هالة فاخر في عودة للنجوم الكبار.
تردد قناة ام بي سي مصر MBC :
- التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.
- أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.
- معدل الترميز هو 27500.