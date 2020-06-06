أمر مثير طلبته سارة نتنياهو من خادمتها !

قالت "سيلفي جينيسيا" الخادمة في منزل رئيس الوزراء "الاسرائيلي" نتنياهو زوجته "سارة " بأنها طلبت منها في أحد المناسبات تقبيل قدميها، لكي تشعر بالسعادة واصفةً زوجة نتنياهو بالمتسلطة ، تعشق تعذيب الآخرين .

وكشفت "جينيسيا" خلال لقاء مع التلفزيون الإسرائيلي بعض الأسرار في منزل نتنياهو، أهمهما طريقة معاملة سارة مع العاملات، وأضافت عندما طلبت منى " سارة" نتنياهو تقبيل قدميها شعرت بالخجل الشديد، ووقفت مصدومة أمام هذا الطلب الغريب.

وأضافت الخادمة : "أصل في الصباح ولا أعرف أبدًا متى سأخرج، 12 ساعة بدون طعام، بدون شرب، وحصلت في بعض الأوقات على راحة لمدة عشر دقائق.

وأشارت إلى أنها تعرضت للإهانة باستمرار من زوجة رئيس الوزراء : كنت أبكي كثيراً و يداي غطيت بالدموع".