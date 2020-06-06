لماذا تخشى وزارة الصحة فتح معبر رفح وهل سيتم حجر السفير العمادي..؟

أعرب د.أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 6/6/2020، عن خشيته من تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا ضمن العائدين عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، على خلفية انتشار وتفشي الفيروس في جمهورية مصر العربية .

وبين القدس، أن وزارة الصحة، تعمل على انهاء استضافة المواطنين في مراكز الحجر بهدف إعادة تأهيلها وتعقيمها لاستقبال فوج جديد من العائدين من مصر عقب إعادة فتح المعبر في المقرر بداية شهر يوليو المقبل.

وذكر القدرة في تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الصحة بغزة سجلت 23 حالة تعافي من مصابي كورونا في قطاع غزة، فيما تبقى28 حالة مصابة في مركز الحجر الصحي في رفح.

وبين، أن الوزارة أجرت الفحوصات المخبرية للمرة الثانية على التوالي للمستضافين داخل الحجر الصحي، حيث تم إنهاء الحجر الصحي لـ1000 مستضاف في داخل مراكز الحجر الذين عادوا عبر معبر رفح البري، لافتاً إلى أن 500 مستضاف سيتم إنهاء حجرهم لمن ينطبق عليه 21 يوم.

وأكد الناطق باسم الصحة، أن الوزارة لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وبخصوص معبري رفح وحاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، فأوضح القدرة أنه سيبقى مغلقاً في وجه العائدين حتى بداية شهر يوليو، لإعطاء فرصة للطواقم الطبية في قطاع غزة لإعادة تقييم مراكز الحجر الصحي، قبل دخول دفعة جديدة من العائدين لقطاع غزة.

وعبر القدرة عن خشيته من أن الدفعة الجديدة تشكل خطورة باعتبار تفشي الوباء خارج قطاع غزة وفي مصر تحديداً بشكل متسارع، وسيكون هناك تزايد كبير بشكل يضغط على قطاع غزة، لافتاً إلى أن 51 مستضاف كانوا مصابين عادوا ضمن آخر دفعة من مصر، لذا من المتوقع أن يكون عدد كبير بين العائدين عدد كبير من المصابين.

وفي سؤال حول إمكانية دخول السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة، لتوزيع المنحة القطرية وإمكانية حجره قال القدرة:" هناك إجراءات واضحة، وهناك تقييم واضح من قبل الجهات الحكومية ووزارة الصحة بشأن ذلك".

وحول طريقة الحجر الصحي، فذكر القدرة أن أي شخص يدخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري ومعبر بيت حانون، أبحاث مخبرية وفي نهايتها ، الأسبوع الأول ، فرزها في مستشفى العزل، وفي نهاية الحجر يتم اجراء الفحص المخبري