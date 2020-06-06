أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

دخل أسيران من محافظة جنين، اليوم السبت 6/6/2020، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد نادي الأسير، بأن الأسيرين أحمد قاسم جميل أبو عواد من جنين دخل عامه الـ18 في الأسر، علما أنه محكوم بالسجن مدة 23 عاما، والأسير كمال ولد علي من بلدة صانور دخل عامه الـ20 من محكوميته البالغة 23 عاما.

وأوضح أن الأسيرين تعرضا للتعذيب وسياسة العقاب التعسفي والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات لسنوات طويلة.

وذكرت عائلة الأسير أبو عواد، أن نجلها عانى من ظروف صحية صعبة، وأمراض مزمنة، والتهابات حادة في قرنية العين، حيث ماطلت سلطات الاحتلال في إدخال نظارة طبية له، وإجراء عملية جراحية، كما توفي والده وهو في الأسر، ومنذ سنوات لا يستطيع رؤية والدته نتيجة للظروف الصحية القاسية التي ألمت بها بعد اعتقاله