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محدث : سعر الذهب في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي 2020

  • فلسطين اليوم - السعودية
  • 11:52 - 06 يونيو 2020
الذهب في السعودية الذهب في السعودية
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يتابع موقع فلسطين اليوم وبتحديث أولاً بأول اسعار الذهب في السعودية مقابل الريال والدولار وخاصة في ظل تذبذب اسعار الدولار عالمياً .

نستعرض أسعار الذهب بالبورصة السعودية للذهب بدون مصنعية، أي السعر اليومي العالمي بكل بورصات العالم ولكن بالريال السعودي، وبعدها ننتقل لمناقشة وتوضيح أسعار بيع الذهب في السعودية اليوم وأيضاً أسعار شراء الذهب بالسعودية اليوم، والآن هيا نتعرف على سعر غرام الذهب بالريال السعودي اليوم السبت 6/6/2020.

جرام الذهب عيار 24 السعر اليوم بالسعودية بدون مصنعية: 203.49 ريال

جرام الذهب عيار 22 السعر اليوم بالسعودية بدون مصنعية: 186.53 ريال

بدون مصنعية سعر جرام الذهب عيار 21 بالسعودية: 178.06 ريال.

أسعار الذهب في السعودية بالدولار

الذهب عيار 24 بالدولار: 54.91 دولار.

الذهب عيار 22 بالدولار: 50.34 دولار.

جرام الذهب عيار 21 بالدولار: 48.05 دولار.

جرام الذهب عيار 18 بالدولار: 41.19 دولار.

كم سعر بيع الذهب في السعودية اليوم بالمصنعية

عيار الذهب 24 قيراط سعره بالمصنعية اليوم للجرام بالسعودية: من 225 – 255 ريال .

 

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