وزيرة الصحة: لا إصابات بـ"كورونا" في فلسطين وانخفاض الحالات النشطة لـ83 حالة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة صباح اليوم السبت 6/6/2020انخفاض عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا الى 83 بعد تسجيل 23 حالة شفاء جديدة في غزة.

وقالت مجمل حالات الشفاء من عدد الاصابات البالغ 640 حالة في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة وصل الى 83% مبينة انه تم امس إجراء الف فحص جديد للفيروس وجميع النتائج ظهرت سلبية، مشيرة الى انه منذ ظهور وباء فيروس كورونا تم إجراء نحو 62500 فحص.

وفيما يتعلق بالاصابة السيدة بفيروس في بلدة برطعة في محافظة جنين قالت الدكتورة مي، ان طواقم الوزارة لم تتمكن من الوصول الى البلدة برطعة كونها تقع خلف الجدار العنصري تم ارسال رسالة الى الصليب الاحمر وجهات اخرى للضغط على سلطات الاحتلال السماح للطواقم الطبية من ممارسة عملها داخل القرية وتتبع المخالطين للسيدة المصابة.

وفيما يتعلق باجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الافتراضي يوم الأربعاء المقبل، قالت وزيرة الصحة ان الاجتماع مخصص للحديث عن وباء كورونا في الدول العربية وكيفية تقديم الدعم بين الدول لمواجهة فيروس كورونا.