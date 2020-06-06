خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم السادس من يونيو/حزيران، خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، أحدهم محكوم بالسجن المؤبد.

والأسرى هم:

الأسير حكمت خالد أحمد عبد الجليل (37 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.

ومن جنين/

الأسير نبيل أحمد كمال علي (32 عامًا) المحكوم بالسجن 23 عامًا، قضى منه 19 عامًا بعد اعتقاله عام 2001.

والأسير أحمد قاسم جميل أبو عواد (33 عامًا) المحكوم بالسجن 23 عامًا، قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

الأسير صالح يحيى إسحق الجعبري من الخليل المحكوم بالسجن 14 عامًا قضى منه 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2007.

الأسير جهاد صلاح سليمان أبو ظاهر (36 عامًا) من خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 23 عامًا، قضى منه 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2007.